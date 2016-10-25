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ننشر إجراءات التعاقد على أراضي «الـ1.5 مليون فدان»

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ننشر إجراءات التعاقد على أراضي «الـ1.5 مليون فدان» ننشر إجراءات التعاقد على أراضي «الـ1.5 مليون فدان»

تنشر " " إجراءات التعاقد على أراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان، للشباب والمزارعين وتتمثل في:

تقديم الممثل القانوني لشركة الإدارة التي أسسها طالبو تخصيص الأرض، وبعد اجتياز الدورات التدريبية المستندات التالية لتوقيع العقد مع شركة تنمية الريف المصري:
- شهادات اجتياز الدورات التدريبية بنجاح للقائمين على إدارة الشركة.
- صورة من عقد تأسيس شركة الإدارة.
- مستخرج رسمي من السجل التجاري.
- صورة من البطاقة الضريبية.
- صورة من المؤهل الدراسى للقائمين على الإدارة.
- ما يفيد الخبرة الزراعية لأى من القائمين على الإدارة أو التنفيذيين.
- شهادة من البنك تفيد إيداع 25% على الأقل من قيمة المزرعة المخصصة مودعة بالبنك لمدة لاتقل عن 3 أشهر متصلة، أو لحين توقيع العقد أيهما سبق.


 

ويحرر العقد بين الممثل القانوني لشركة تنمية الريف المصري، والممثل القانوني لشركة الإدارة، بعد سداده قيمة 5% دفعة تعاقد من إجمالي قيمة المزرعة "238 فدانا وبئر جوفي" بعد خصم 5 آلاف جنيه قيمة كراسة طلب التخصيص.

وسيتضمن العقد بندا بالبرنامج الزمني للاستصلاح والزراعة وعدم الالتزام به سيعرض شركة الإدارة لفسخ العقد، وسحب الأرض لعدم الجدية بعد إنذارها.

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