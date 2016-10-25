تجديد حبس عاطلين لسرقتهما سيارة وحيازتهما مخدرات وسلاح بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام بتجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق لحيازتهم 8 قطع حشيش وبندقية خرطوش وسرقتهما سيارة تاكسى "بى واى دى" و٢ هاتف محمول بمنطقة أثر النبى بدار السلام.

تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث قسم شرطة دار السلام، من ضبط كل من "سيد .ن" 29 عامًا، و"أحمد .م" 23 عامًا، بمنطقة أثر النبى، وبحوزتهما "مخدرات" متلبسين أثناء التسليم والاستلام.

وكشفت التحقيقات حيازة المتهمين للمخدرات بقصد الاتجار- كما ضبط معهما مبلغ مالى 3000 جنيه، وبندقية خرطوش، وبحيازتهما سيارة تاكسى "بى واى دى" بيضاء، مسروقة، واعترفا بجرائمها.