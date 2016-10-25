«مصر للطيران»: 42 رحلة إلى شرم الشيخ لنقل الوفود المشاركة بمؤتمر الشباب

صرح صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن قامت الشرطة بتسيير 42 رحلة إلى شرم الشيخ على مدار 4 أيام, لنقل 900 راكبًا في السفر والعودة والمشاركين بمؤتمر الشباب الذي يُعقد بشرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأضاف مسلم، أنه بناءً على توجيهات شريف فتحي، وزير الطيران المدني، قدمت الشركة الوطنية مصر للطيران، كافة التسهيلات اللازمة لوزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بتنظيم الحدث لسفر المشاركين في المؤتمر .

وأشار إلى أنه تم تكبير طراز الطائرات، لاستيعاب أعداد المسافرين, وتوفير مجموعات عمل من مختلف التخصصات لإنهاء إجراءاتهم بمطاري القاهرة وشرم الشيخ .

وأضاف رئيس القابضة لمصر للطيران، أن الشركة أقامت جناحًا في مكان انعقاد المؤتمر لعرض الخدمات الجديدة, واستقبال الشباب للرد على استفساراتهم وتعريفهم ببرامج المسئولية المجتمعية, والتي تقدمها الشركة الوطنية في المجالات المختلفة, فضلًا عن تقديم هدايا تذكارية لهم، ومراجعة حجوزات ضيوف المؤتمر .

وقال مسلم، أن مصر للطيران قامت بدور الناقل الرسمي للمشاركين في المؤتمر الوطني الأول للشباب, الذي انطلقت فعالياته بمدينة شرم الشيخ بحضور رئيس الجمهورية, وبمشاركة عدد كبير من الشباب والشخصيات العامة والمثقفين والإعلاميين ومختلف فئات المجتمع المصري.