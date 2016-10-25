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الأمم المتحدة تتلقى تقارير عن مذابح ارتكبتها «داعش» حول الموصل

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الأمم المتحدة تتلقى تقارير عن مذابح ارتكبتها «داعش» حول الموصل الأمم المتحدة تتلقى تقارير عن مذابح ارتكبتها «داعش» حول الموصل

 

أرشيفية

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء إنه تلقى تقارير أولية عن عشرات عمليات القتل التي نفذها تنظيم “داعش” حول الموصل في الأسبوع الماضي، فضلا عن معلومات جديدة تعزز الاعتقاد بأن المقاتلين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية.

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إفادة دورية للأمم المتحدة في جنيف إن قوات الأمن العراقية عثرت على جثث 70 مدنيًا عليها إصابات بالرصاص في قرية تلول ناصر في 20 أكتوبر كما وردت تقارير عن قتل 50 شرطيا سابقا خارج مدينة الموصل يوم الأحد.

وأضاف أن التقارير التي وردت من مصادر متعددة استخدمت في الماضي، يصعب التحقق منها ومن ثم يجب التعامل معها على أنها أولية وليست نهائية.

وفي قرية السفينة على بعد حوالي 45 كيلومترا إلى الجنوب من الموصل قتل 15 مدنيا، وألقيت جثثهم في نهر في محاولة لبث الرعب وربط ستة رجال أقارب فيما يبدو لزعيم عشائري يقاتل “داعش” بعربة وتم جرهم حول القرية.

وقال كولفيل إن هناك تقارير تفيد بأن مقاتلي “داعش” قتلوا بالرصاص أيضا ثلاث نساء وثلاث فتيات وأصابوا أربعة أطفال آخرين بسبب سيرهن ببطء خلال ترحيل قسري نتيجة إعاقة أحد الأطفال.

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