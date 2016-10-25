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الحكومة البريطانية توافق على توسيع مطار هيثرو

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الحكومة البريطانية توافق على توسيع مطار هيثرو الحكومة البريطانية توافق على توسيع مطار هيثرو

مطار هيثرو – أرشيفية

قالت صحفية بهيئة الإذاعة البريطانية “بي. بي. سي”، اليوم الثلاثاء، أن لجنة تضم وزراء بارزين فى البريطانية بقيادة رئيسة الوزراء تيريزا ماي أيدت توسيع مطار هيثرو.

ويتنافس هيثرو أكثر مطارات أوروبا ازدحامًَا مع مطار جاتويك الأصغر على الحق فى التوسع، بعدما أخفقت حكومات متعاقبة فى اتخاذ قرار بخصوص بناء مدرج جديد للطائرات بسبب احتجاجات سياسية وبيئية.

ومن المقرر أن تبلغ الحكومة البرلمان بقرارها الساعة 1130 بتوقيت جرينتش، وقالت لورا كوينسبرج، محررة الشؤون السياسية في “بي. بي. سي” فى حسابها على موقع تويتر “أبلغنى مصدر بأن هيثرو نال الموافقة فى اللجنة هذا الصباح”.

لكنها لم تحدد موافقة الحكومة على أى من الخيارين المتعلقين بهيثرو وهما بناء مدرج جديد للطائرات أو توسيع أحد المدرجين الموجودين.

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أونا

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