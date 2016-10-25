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بالفيديو.. السيسي: إصلاح التعليم يحتاج لحوار مجتمعي كبير

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بالفيديو.. السيسي: إصلاح التعليم يحتاج لحوار مجتمعي كبير بالفيديو.. السيسي: إصلاح التعليم يحتاج لحوار مجتمعي كبير

الرئيس عبد الفتاح

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن لديه قناعة كاملة أن التعليم هو الأساس وهو ليس معرفة علمية فقط بل هو صياغة شخصية، قائلا: “لو عندى 100 ألف فصل متاح لتعليم وعندك 20 مليون.. هتجيب الباقى منين؟”.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمة قصيرة في أولى جلسات المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ، بعنوان “التعليم المدمج.. رؤية جديدة للتعليم المصري” منذ قليل، أن موارد الدولة قليلة حتى وإن تم حشدها للتعليم فقط،  بقوله:”ياترى المصريين كانوا هيستحملوا أحط كل الفلوس المتاحة القليلة للتعليم بس، كانوا هيستنونا والبلد تبقى ثابتة ولا كانوا هيخرجوا ويقوله عاوزين نعيش عيشة كريمة”.

وأوضح الرئيس أنه تم توظيف 4 ملايين مصري فى المشروعات القومية، متسائلا: “من فضلكم يامصريين لازم تتعلموا كلمة بكام ومنين، عاوزنى أقول للمصريين استنونى 15 عاما للتنمية عشان أحط كل الفلوس فى التعليم”.

وأضاف السيسي:”محدش يقول فكرة إلا لو بينه وبينها جسر يعبر عليه، ماتقولش فكرة غير لو كنت قادر تعملها فى .. لأن دول ولادى وعاوزهم أحسن حاجة بس منين”.

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