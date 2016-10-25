"أمن القاهرة" يداهم مخازن محتكرى السلع ويضبط 9 أطنان سكر وأرز

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية، بهدف إعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق.

واستهدفت الحملات التى قادها اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، مداهمة مخازن التجار المتسببين فى احتكار السلع الغذائية، بقصد مواجهة أى حالات غير مبررة لرفع أسعار السلع خاصةً السلع الأساسية واللحوم وتحقيق استقرار السوق بشكل عام، وضبط القائمين على تخزين وتجميع السلع الاستراتيجية والحيوية وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 83 قضية تموينية شملت مضبوطات (2 طن سكر – 7 طن أرز – 29 طن دقيق – 8 طن نشا – 2طن زيت طعام – 250 كيلو لحوم – 25000 طقم رولمان بلى سيارة أنواع مختلفة – 22 اسطوانة بوتاجاز – 300 أمبول بلاستيك لعينات الدم – 1743 كاميرا مراقبة مجهولة المصدر – 1000 جهاز تسجيل مجهول المصدر –31 شفاط مجهول المصدر – 42 دفاية مجهول المصدر-14 جهاز تكيف مجهول المصدر - 2438 علبة سجائر).