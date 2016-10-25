السيطرة على حريق محدود بحوش مدرسة ثانوية عامة بـ"النمسا" جنوب الأقصر

نجح رجال الحماية المدنية بالأقصر، اليوم الثلاثاء، فى السيطرة على حريق محدود نشب داخل حوش مدرسة الثانوية العامة بقرية النمسا بإسنا جنوبى المحافظة، وذلك بمساعدة مدرسى ومدير المدرسة دون وقوع مصابين بين صفوف الطلاب أو المدرسين.

تلقى اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق محدود فى حوش مدرسة الثانوية العامة بقرية النمسا بإسنا جنوبى المحافظة، فأمر على الفور بانتقال رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبيل امتداده لفصول المدرسة.

وانتقلت سيارتى إطفاء إلى موقع المدرسة، وتمت السيطرة على النيران فى دقائق معدودة بمساعدة مدير المدرسة والمدرسين، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.