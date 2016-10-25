أخبار عاجلة

الأخبار - تجدد الإشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان -
الأخبار - وزير الخارجية الإيطالي : لا نرغب في عزل روسيا عن المشهد السياسي الدولي -
الأخبار - وزير الخارجية الأمريكي : يجب على روسيا إنهاء تحالفها مع الأسد وإيران وحزب الله -
الأخبار - تواصل الإنتخابات التكميلية على مقعد أبو كبير بالشرقية -
الأخبار - قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد -
الأخبار - قرار جمهوري بتشكيل المجالس والهيئات الإعلامية والصحفية -
الأخبار - اللواء د / أسامة راضي : الشعب المصري موافق على قرار رئيس الوزراء من أجل حماية الوطن -
اعتدى عليها زوجها فألقت نفسها من الطابق الخامس للهرب منه بطنطا -
بالصور.. محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا -
الأخبار - إسماعيل أمام البرلمان : مصر تواجه هجمة شرسة تستهدف النيل من أمنها وإستقرارها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أمن القاهرة يضبط 34 قضية مخدرات وسلاح و17 مسجل خطر بعين شمس

Google+ Print
أمن القاهرة يضبط 34 قضية مخدرات وسلاح و17 مسجل خطر بعين شمس أمن القاهرة يضبط 34 قضية مخدرات وسلاح و17 مسجل خطر بعين شمس

>كتب إبراهيم أحمد

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت مداهمة البؤر الإجرامية ومطاردة كل العناصر الإجرامية الخطرة، وضبط كافة أشكال الخارجين عن القانون من تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية، بهدف تحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، وذلك من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع العاصمة.

 

واستهدفت الحملات، التى قادها اللواء عاطف البندارى حكمدار القاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، منطقة عين شمس، وذلك بمشاركة ضباط وأفراد قطاع الشرق، وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزى.

 

وأسفرت الحملات عن ضبط 17 قضية مخدرات بإجمالى 640 جرام حشيش، 350 جرام بانجو، 50 جرام هيروين،1316 قرصا مخدرا.

 

و7 قضية سلاح نارى بمضبوطات ("1 بندقية خرطوش، 1طبنجة صوت معدلة، 1 فرد روسى ، 4 فرد خرطوش، 21 طلقة مختلفة  العيار )، و10 قضايا سلاح أبيض، و٥ قضايا تموين، و٤ متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم، وضبط ١٧ مسجل خطر، و5 جنح مرور، و٣ أحكام جنايات منهم 2 محكوم عليهم بالمؤبد.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365