أمن القاهرة يضبط 34 قضية مخدرات وسلاح و17 مسجل خطر بعين شمس

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت مداهمة البؤر الإجرامية ومطاردة كل العناصر الإجرامية الخطرة، وضبط كافة أشكال الخارجين عن القانون من تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية، بهدف تحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، وذلك من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع العاصمة.

واستهدفت الحملات، التى قادها اللواء عاطف البندارى حكمدار القاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، منطقة عين شمس، وذلك بمشاركة ضباط وأفراد قطاع الشرق، وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزى.

وأسفرت الحملات عن ضبط 17 قضية مخدرات بإجمالى 640 جرام حشيش، 350 جرام بانجو، 50 جرام هيروين،1316 قرصا مخدرا.

و7 قضية سلاح نارى بمضبوطات ("1 بندقية خرطوش، 1طبنجة صوت معدلة، 1 فرد روسى ، 4 فرد خرطوش، 21 طلقة مختلفة العيار )، و10 قضايا سلاح أبيض، و٥ قضايا تموين، و٤ متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم، وضبط ١٧ مسجل خطر، و5 جنح مرور، و٣ أحكام جنايات منهم 2 محكوم عليهم بالمؤبد.