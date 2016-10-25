سرقة وتخريب كنيسة التجلي شمال اسرائيل

قدم مجهولون على تخريب ونهب كنيسة التجلي الواقعة في شمال اسرائيل وسرقة كؤوس ذهبية وتخريب ايقونات وسرقة محتويات صندوق تبرعات فيها كما اعلن مسؤول الثلاثاء.

واكد وديع ابو نصار مستشار مؤتمر الاساقفة في الاراضي المقدسة ان مسؤولي الكنيسة يعتقدون ان الدافع وراء التخريب هو السرقة وليس من متطرفين يهود كما كان يجري في السابق.

ولم يكن بامكان ابو نصار توضيح عدد الكؤؤس التي سرقت من الكنيسة او قيمة الاموال المسروقة من صندوق التبرعات. وتم القاء القربان المقدس على الارض ايضا.

ولم يتم العثور على اي شعارات على جدران الكنيسة كما يحدث في حالات التخريب التي يقوم بها متطرفون يهود، بحسب ابو نصار، وتم تقديم بلاغ الى الشرطة الاسرائيلية.

وتقع الكنيسة على قمة جبل طابور في الجليل شمال اسرائيل. ويعتقد المسيحيون ان يسوع المسيح تجلى هناك وتحدث مع الانبياء موسى وايليا.