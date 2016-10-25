الأمم المتحدة تتلقى تقارير عن مذابح ارتكبتها داعش حول الموصل

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، إنه تلقى تقارير أولية عن عشرات عمليات القتل التى نفذها تنظيم داعش حول الموصل فى الأسبوع الماضى فضلا عن معلومات جديدة تعزز الاعتقاد بأن المقاتلين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى إفادة دورية للأمم المتحدة فى جنيف أن قوات الأمن العراقية عثرت على جثث 70 مدنيا عليها إصابات بالرصاص فى قرية تلول ناصر فى 20 أكتوبر تشرين الأول كما وردت تقارير عن قتل 50 شرطيا سابقا خارج مدينة الموصل يوم الأحد.

وأضاف أن التقارير التى وردت من مصادر متعددة استخدمت فى الماضى يصعب التحقق منها ومن ثم يجب التعامل معها على أنها أولية وليست نهائية.

وفى قرية السفينة على بعد حوالى 45 كيلومترا إلى الجنوب من الموصل قتل 15 مدنيا وألقيت جثثهم فى نهر فى محاولة لبث الرعب وربط ستة رجال أقارب فيما يبدو لزعيم عشائرى يقاتل الدولة الإسلامية بعربة وتم جرهم حول القرية.

وقال كولفيل أن هناك تقارير تفيد بأن مقاتلى داعش قتلوا بالرصاص أيضا ثلاث نساء وثلاث فتيات وأصابوا أربعة أطفال آخرين بسبب سيرهن ببطء خلال ترحيل قسرى نتيجة إعاقة أحد الأطفال.