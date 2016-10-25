وزير البترول: العقد مع أرامكو «قائم».. ولا نملك تأكيدا بشأن استئناف إمدادنا بشحنات نوفمبر

قال وزير البترول، طارق الملا، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد تأكيد بشأن استئناف إمدادات المواد البترولية السعودية إلى مصر في نوفمبر القادم بعد تعليقها هذا الشهر.

وأضاف الملا -في تصريحات لوكالة رويترز- على هامش مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية “كان هناك تأخير في هذا الشهر وربما في الشهر القادم لكن العقد “قائم” ولا يوجد ما يعوق التنفيذ في أي وقت”.

كانت السعودية وافقت على تزويد مصر بسبعمئة ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهريًا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق قيمته 23 مليار دولار بين “أرامكو” السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه في وقت سابق هذا العام.