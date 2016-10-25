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مستشار «بان كي مون» يتوجه إلى شرم الشيخ للمشاركة بالمؤتمر الوطني الشباب

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مستشار «بان كي مون» يتوجه إلى شرم الشيخ للمشاركة بالمؤتمر الوطني الشباب مستشار «بان كي مون» يتوجه إلى شرم الشيخ للمشاركة بالمؤتمر الوطني الشباب

المؤتمر الوطني الأول للشباب

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، السفير ماجد عبد الفتاح، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية، والسفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، والأمن الدولي للبرلمانيين والمسئولين بالاتحاد الأوروبي, متوجهين إلى شرم الشيخ.

تأتي زيارة كلا السفيرين إلى شرم الشيخ، للمشاركة بمؤتمر الشباب، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح ، حسبما أفاد مراسلنا.

ويُعد المؤتمر ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة مع مجموعة من الشباب المصري الواعد، الذي يطمح في مستقبل أفضل لوطنه، من خلال الرؤية والتخطيط والحوار البناء.

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