بالصور.. جهاز مدينة العبور يطلق اسم الشهيد عادل رجائي علي ميدان وشارع

قرر المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة العبور إطلاق اسم الشهيد العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة مدرعات الذي استشهد أمام منزله بالعبور أثناء ذهابه لعمله علي الشارع الذي كان يسكن به وميدان أخر بالعبور وتم وضع اللافتتين تحملان اسم الشهيد

وقال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز العبور ل" اليوم السابع " إن إطلاق اسم الشهيد عادل رجائي الذي استشهد ودفع حياته ثمنا للوطن أقل شئ نقدمه لروحه الطاهرة وتقديرا لتضحياته مشيرا إلي أنه يتم حاليا زراعة الميدان وتجميله.

صورة لافتة شارع تحمل أسم الشهيد عادل رجائي