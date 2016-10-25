أخبار عاجلة

الأخبار - تجدد الإشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان -
الأخبار - وزير الخارجية الإيطالي : لا نرغب في عزل روسيا عن المشهد السياسي الدولي -
الأخبار - وزير الخارجية الأمريكي : يجب على روسيا إنهاء تحالفها مع الأسد وإيران وحزب الله -
الأخبار - تواصل الإنتخابات التكميلية على مقعد أبو كبير بالشرقية -
الأخبار - قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد -
الأخبار - قرار جمهوري بتشكيل المجالس والهيئات الإعلامية والصحفية -
الأخبار - اللواء د / أسامة راضي : الشعب المصري موافق على قرار رئيس الوزراء من أجل حماية الوطن -
اعتدى عليها زوجها فألقت نفسها من الطابق الخامس للهرب منه بطنطا -
بالصور.. محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا -
الأخبار - إسماعيل أمام البرلمان : مصر تواجه هجمة شرسة تستهدف النيل من أمنها وإستقرارها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. جهاز مدينة العبور يطلق اسم الشهيد عادل رجائي علي ميدان وشارع

Google+ Print
بالصور.. جهاز مدينة العبور يطلق اسم الشهيد عادل رجائي علي ميدان وشارع بالصور.. جهاز مدينة العبور يطلق اسم الشهيد عادل رجائي علي ميدان وشارع

قرر المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة العبور إطلاق اسم الشهيد العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة مدرعات الذي استشهد أمام منزله بالعبور أثناء ذهابه لعمله علي الشارع الذي كان يسكن به وميدان أخر بالعبور وتم وضع اللافتتين تحملان اسم الشهيد 

وقال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز العبور ل" اليوم السابع " إن إطلاق اسم الشهيد عادل رجائي الذي استشهد ودفع حياته ثمنا للوطن أقل شئ نقدمه لروحه الطاهرة وتقديرا لتضحياته مشيرا إلي أنه  يتم حاليا زراعة الميدان وتجميله.

 

صورة لافتة شارع تحمل أسم الشهيد عادل رجائي

 

صورة لافتة ميدان تحمل اسم الشهيد عادل رجائي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365