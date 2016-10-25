الدولة تلاحق متهربى الضرائب وتضبط 26 قضية بـ4 مليارات جنيه فى 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية على المتهربين من سداد الضرائب، حيث تم ضبط 26 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ 396949223 جنيه .

وتم ضبط 6 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وجارى عرضها على الدائرة الجمركية المختصة وتقدير قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها، وضبط 10 سيارات لمخالفتهم قانون الإعفاءات الجمركية .

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط قضيتين تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذ 24 أحكام قضائية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة والعرض على النيابة العامة .