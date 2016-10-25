حبس متهمين لاتهامهما بقتل طبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات

قرر أبو الفتوح بدرى مدير نيابة قسم قنا حبس المتهمين بقتل طبيب بشرى بطلق نارى وحيازة سلاح بدون ترخيص 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارا بالعثور على جثة بمنطقة المدافن خلف مسجد السيد عبد الرحيم القنائى وبها آثار طلق نارى بالرأس ومعه كل متعلقاته الشخصية وأفادت التحريات التى قادها اللواء أيمن فتحى مدير المباحث الجنائية أن الجثة لطبيب بشرى من محافظة الدقهلية يدعى "هشام ف أ" 42 سنة يعمل بوحدة العمرة الصحية التابعة لمركز أبو تشت، حيث تم معاينة مسرح الجريمة للتوصل إلى تحديد شخصية الجانى ومدى ارتباطه بالمجنى عليه وتم حصر علاقات وخلافات المجنى عليه وتوصلت التحريات أن مرتكبى الواقعة كلا من "طه ح ا" 37 سنة عامل مسجل شقى خطر سرقات عامة والسابق اتهامه فى 31 قضية "سرقة، سلاح،مخدرات، ضرب "وإبراهيم ق ع" 30 سنة سائق سابق اتهامه فى 8 قضايا "شروع فى قتل،مخدرات،سلاح و"سيد ف م" 36 سنة عامل أجرى.

وأضافت التحريات أن المجنى تم نقله إلى الوحدة الصحية بأبو تشت من محافظة الدقهلية بناء على طلبه متخذا أحد الفنادق بمدينة قنا مكانا للإقامة، وكان يتردد على فاترينة مشروبات بالقرب من منطقة المدافن ملك المتهم الأول وتوطدت بينهما العلاقة ليطلب المجنى عليه من المتهم الأول شراء سلاح نارى محلى الصنع وللتأكيد على جدية طلبه قام بصرف مبلغ مالى 3 آلاف جنيه من إحدى ماكينات الصرف فاستعان المتهم الأول بالمتهمين الثانى والثالث فحضرا ومعهما السلاح النارى، وقاما باقتسام المبلغ وتوجها برفقه المجنى عليه إلى منطقة المقابر للتأكد من صلاحية السلاح.

وأثناء قيام المتهم الثانى بتجربة السلاح فى مواجهة المجنى عليه خرج طلق نارى بطريق الخطأ فأصابه ولفظ على أثره أنفاسه الأخيره ولاذا بالفرار عقب التخلص من السلاح وإلقائه فى وسط المدافن.

وتم العثور على السلاح بعد عمليات تمشيط لمكان الواقعة حيث تم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على 2000 جنيه من المبلغ تم تحرير المحضر رقم 6450 لسنة 2016 إدارى قسم قنا، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.