فيديو.. «بلاك تيما» يهدي المؤتمر الوطني للشباب أغنية «سيب بصمتك يلا»

عرض المؤتمر الوطني للشباب المنعقد بقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ اليوم الثلاثاء، أغنية “سيب بصمتك يلا” مهداة من الفريق الغنائي “بلاك تيما” على هامش انطلاق فعالياته.

وتقول كلمات الأغنية: “يلا سيب بصمتك يلا، يلا سيب لمستك يلا، شوف الكون سبحان من حلا .. دي بلدنا نجملها ونبنيها ونتغزل فيها، والفرصة بتيجي للي بيسعى تناديله، وفي أجمل صورة هنخليها من خوفنا عليها”.

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وافتتح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب تحت رعايته في ختام عام الشباب المصري، والذي يعد ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومختلف مؤسساتها، مع مجموعة من الشباب المصري الواعد الذي يطمح في مستقبل أفضل لوطنه برؤية وتخطيط وحوار بناء.