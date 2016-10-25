أخبار عاجلة

الأخبار - تجدد الإشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان -
الأخبار - وزير الخارجية الإيطالي : لا نرغب في عزل روسيا عن المشهد السياسي الدولي -
الأخبار - وزير الخارجية الأمريكي : يجب على روسيا إنهاء تحالفها مع الأسد وإيران وحزب الله -
الأخبار - تواصل الإنتخابات التكميلية على مقعد أبو كبير بالشرقية -
الأخبار - قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد -
الأخبار - قرار جمهوري بتشكيل المجالس والهيئات الإعلامية والصحفية -
الأخبار - اللواء د / أسامة راضي : الشعب المصري موافق على قرار رئيس الوزراء من أجل حماية الوطن -
اعتدى عليها زوجها فألقت نفسها من الطابق الخامس للهرب منه بطنطا -
بالصور.. محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا -
الأخبار - إسماعيل أمام البرلمان : مصر تواجه هجمة شرسة تستهدف النيل من أمنها وإستقرارها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

فيديو.. «بلاك تيما» يهدي المؤتمر الوطني للشباب أغنية «سيب بصمتك يلا»

Google+ Print
فيديو.. «بلاك تيما» يهدي المؤتمر الوطني للشباب أغنية «سيب بصمتك يلا» فيديو.. «بلاك تيما» يهدي المؤتمر الوطني للشباب أغنية «سيب بصمتك يلا»

«بلاك تيما» يهدي المؤتمر الوطني للشباب أغنية «سيب بصمتك يلا»

عرض المؤتمر الوطني للشباب المنعقد بقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ اليوم الثلاثاء، أغنية “سيب بصمتك يلا” مهداة من الفريق الغنائي “بلاك تيما” على هامش انطلاق فعالياته.

وتقول كلمات الأغنية: “يلا سيب بصمتك يلا، يلا سيب لمستك يلا، شوف الكون سبحان من حلا .. دي بلدنا نجملها ونبنيها ونتغزل فيها، والفرصة بتيجي للي بيسعى تناديله، وفي أجمل صورة هنخليها من خوفنا عليها”.

" frameborder="0">

وافتتح ، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب تحت رعايته في ختام عام الشباب المصري، والذي يعد ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومختلف مؤسساتها، مع مجموعة من الشباب المصري الواعد الذي يطمح في مستقبل أفضل لوطنه برؤية وتخطيط وحوار بناء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر

فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان