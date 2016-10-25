‏31 أكتوبر.. الحكم فى استئناف مالك «كريشين جروب» على حبسه عامين

حددت محكمة جنح مستأنف النزهة، جلسة ٣١ أكتوبر، للنطق بالحكم في استئناف مالك مجموعة “كريشن جروب” وزوجته على حبسهما سنتين بتهمة النصب العقاري.

كانت محكمة جنح النزهة قضت في سبتمبر الماضي، بمعاقبة محمد حسين عبده، رئيس مجلس إدارة شركة “كريشن جروب” للاستثمار العقاري، بالحبس سنتين وكفالة ٥ مليون جنيه عن تهمتي النصب على المواطنين وتزوير شيكات لصالحهم.

كما قضت المحكمة بالحبس سنتين على زوجته رشا فؤاد عليوة، وكفالة ١٠ آلاف جنيه بتهمة تزوير شيكات لصالح عملاء الشركة، وإحالة الدعوة المدنية للمحكمة المختصة.

وقدم المحامي مصطفى عثمان، دفاع المتضررين حافظة مستندات تحوي إعلانات لشركة “كريشن” توهم الجمهور بشراء شقق وشاليهات سكنية لديهم، بالإضافة للبلاغات وشكاوى عدد من عملاء الشركة الذين تم الاستيلاء على أموالهم البالغة 25 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم حصل على أراضي من جهاز مدينة الشروق لإنشاء مشاريع إسكان عليها، وأعلن عنها بعدد من القنوات والمجلات، ولكن بمجرد حصوله على مقدم الشقق من الضحايا، تهرب من التسليم بالإضافة للتسليم بعيوب بناء ونقص في المرافق .‏