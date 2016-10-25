ضبط 29 طن سكر و14 طن أرز مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بأسيوط

تمكنت مباحث التموين بمحافظة أسيوط من تحرير 85 قضية تموينية خلال 3 أيام لمخالفات تموينية متنوعة.

قال العميد عصام أبو شقة مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط أن الحملات مستمرة بناءاً على توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط لافتاً إلى أن المحاضر التي تم تحريرها تضمنت بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وبيع دقيق بلدى مدعم وسكر وأرز بالسوق السوداء وبيع سجائر بأزيد من الاسعار وإستخدام إسطوانات بوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها.

وأضاف مدير مباحث التموين أن بيان المضبوطات كان 29 طن و40 كيلو سكر و14 طن و16 كيلو أرز مدعم و4 طن دقيق بلدى مدعم و1250 زجاجة زيت تموينى مدعم و6514 علبة سجائر و17 اسطوانة بوتاجاز.

وأشار أبو شقة إلى انه بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا الوقائع وإعترفوا بصحتها كما نسب للمتهمين مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون رقم 453 لسنة 1980 والقانون رقم 163 لسنة 1980 والقانون 102 لسنة 2011 والقانون رقم 82 لسنة 2002م وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة.

ومن جانبه أصدر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط تعليماته لرؤساء المراكز ووكلاء الوزارات برفع درجة الاستعداد القصوي تحسبا لتعرض المحافظة للسيول أو أمطار غزيرة أو لموجة طقس سيئ.

وقال المحافظ أنه تم تشكيل غرف عمليات بالمديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار الساعة يوميًا لتلقي أي بلاغات تفيد بحدوث سيول وتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة واصدر المحافظ تعليماته بتطهير جميع مخرات السيول بقري ومدن المحافظة ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة تعرض المحافظة للسيول.

وأوضح الدسوقي أنه تم التكليف بضرورة قيام مهندسي الإدارات والفنيين بمديرية الري بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لمخرات السيول بالمحافظة مشددًا على أهمية تطهير كل المخرات والتأكيد على سلامة الجسور والطرق علي المجاري المائية كما تم عمل حصر لجميع المعدات الفنية والثقيلة بالمحافظة ومعرفة حالتها الفنية وأماكن تواجدها للاستعانة بها عند الحاجة اليها .

فيما أشار اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة أنه تم تكليف مسئولي مديرية الصحة بمراجعة الاحتياطي الاستراتيجي من العقاقير والأدوية بالمستشفيات العامة وتجهيز وحدات الإسعاف الطائر لمواجهة أي أحداث تنتج في حال حدوث سيول وتكليف مديرية التضامن الاجتماعي بمراجعة الأرصدة الحيوية مثل المواد التموينية ومهمات إقامة معسكرات الإيواء ومستلزماتها لافتاً إلى أهمية تحديد طرق بديلة في حال حدوث سيول وانقطاع السير على إحدى الطرق بالتنسيق بين الوحدات المحلية وهيئة الطرق والمرور لعدم حدوث اختناقات مرورية.

ونوهت نبيلة علي محمود السكرتير المساعد إلى التعليمات الصادرة لمسئولي التموين بالمرور على جميع المخابز للتأكد من وجود خزانات مياه ومولدات كهرباء احتياطية ضماناً لاستمرار إنتاج الخبز في حال انقطاع الكهرباء والمياه فضلاً عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير مولدات كهرباء احتياطية بكافة المحطات وتطهير وتسليك المطابق الرئيسية والتفاتيش بالشوارع حتى لا يحدث تجمعات للمياه.

فيما تمكنت رئاسة مركز ومدينة ديروط من تحرير 132 محضر إشغال للباعة الجائلين وأصحاب المحال العامة بشوارع وميادين المركز بالتنسيق مع القوات الأمنية وإدارة شرطة المرافق ومسئولي الإشغالات والبيئة وتمت الاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية بديروط ... صرح بذلك أبو العيون عزتلي رئيس مركز ومدينة ديروط.

وقال عزتلى ان الحملة استهدفت رفع الاشغالات من شوارع الجيش والمستقبل والجمهورية وبورسعيد والمعلمين والدلجاوى القبلى وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط للقضاء علي ظاهرة الباعة الجائلين والحفاظ علي الشكل الجمالي للمركز.

وتنوعت المحاضر ما بين عربات كارو وتندات ولافتات وميزان حساس وسيبات جزارة وتم مصادرة جميع الاشغالات والتحفظ عليها بمعرفة شرطة المرافق وشرطة مركز ديروط ورئاسة مركز ومدينة ديروط.

وأضاف رئيس المركز أنه تم نقل الباعة الجائلين من تلك الشوارع وتخصيص مكان لهم على الجانب الايمن لترعة الدلجاوى القبلى بجوار موقف الغروب.

وأكد عزتلى على تعاون أصحاب المحلات لتطبيق القانون والالتزام به بما يساهم في القضاء علي الاختناق المروري بالشوارع.