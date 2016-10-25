ولى أمر يتهم مدير مدرسة بالتعدى على إبنه بالضرب وإصابته فى طابور الصباح بسوهاج

إتهم سائق يقيم بناحية قرية بيت علام بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، مدير مدرسة إبتدائية بالتعدى على نجله بالضرب داخل المدرسة، مما نتج عنه إصابته بكدمات بالوجه والفخذ بسبب لهو نجله بطابور المدرسة.

وكان اللواء مصطفى مقبل، تلقى بلاغا من اللواء محب حمزة مساعد المدير للجنوب يفيد بتقدم ولى أمر ببلاغ ضد مدير مدرسة يتهمه فيه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلى،مدير إدارة المباحث الجنائية بتقدم محمود رفعت حسين محمد 35 سنة سائق ويقيم بناحية بيت علام دائرة المركز، بالتضرر من طه الطاهر محمد " لم يتم استجوبه "مدير مدرسة بيت علام الابتدائية ويقيم بذات الناحية لقيامه بالتعدي علي نجله محمد 10 سنوات الطالب بذات المدرسة بالضرب وإحداث إصابته "بكدمات بالوجه والفخذ" داخل المدرسة بسبب لهو المذكور بطابور المدرسة ، حيث تحرر عن ذلك المحضر رقم 8874 جنح المركز لسنة 2016 وجاري العرض علي النيابة العامة.