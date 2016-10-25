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قاضى متهمى اغتيال النائب العام يطالب المشرع بسرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية

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قاضى متهمى اغتيال النائب العام يطالب المشرع بسرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية قاضى متهمى اغتيال النائب العام يطالب المشرع بسرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية

>كتب أحمد إسماعيل

طالب قاضى محكمة جنايات جنوب القاهرة دائرة الإرهاب والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الثلاثاء، خلال نظر محاكمة 67 متهمًا، بالتورط فى اغتيال النائب العام السابق، المشرع بسرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية لإعطاء الحكمة السلطة التقديرية فى سماع شهود الإثبات.

 

وتابع القاضى،" أن عدد الشهود فى بعض القضايا يصل إلى 800 شاهد، مما يعد مكبلا ومعوقا على المحكمة فى سرعة العدالة الناجزة .

 

وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 5 نوفمبر المقبل لإستكمال سماع شهود الإثبات وصرحت بالطلبات المنوه عنها بجلسة اليوم، حيث تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

 

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابى المسمى بـ"أنصار بيت المقدس"، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع فى قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازةمفرقعات وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية.

 

 


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