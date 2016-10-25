ضبط مخزن تموينى بداخله 727 كيلو سكر و168 كرتونة زيت بالقلوبية

ضبطت مباحث القليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين بالخانكة، مخزنا تموينيا يقوم صاحبه بحجب كميات من السكر والزيت التموينى على المواطنين بغرض بيعه فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات.

وردت معلومات للواء أشرف عبد القادر مدير المباحث مفادها قيام المدعو أنور أ صاحب محل بقالة تموينية بسرياقوس بحجب وتجميع واحتكار السلع التموينية (الزيت – السكر) المدعم والذى يصرف بنظام البطاقات التموينية للمواطنين وعدم توزيعها على مستحقى الدعم داخل مخزن ملكه وأعادت طرحه وبيعه لتجار السوق السوداء للاستفادة من فارق الأسعار.

تم إخطار اللواء مجدى عبد العال مدير الأمن فقامت قوة كبيرة من مباحث التموين واستهدفت المخزن محل التحريات، حيث تم ضبط عدد 168 كرتونة زجاجة زيت طعام مدون عليها كهرمانه بإجمالى عدد 2016 زجاجة زيت طعام خاص بوزارة التموين عدد 727 كجم سكر تموينى خاص بوزارة التموين وكذا المدعو أمين ا أ سن 27 المسئول عن المخزن وتم التحفظ على تلك المضبوطات بمخازن الشركة العامة لتجارة الجملة فرع الخانكة التابعه لوزارة التموين تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20660 جنح مركز الخانكة لسنة 2016.

وشنت الادارة العامه لمرور القليوبية حمله مكبرة على الطريق الزراعى السريع بالقليوبية لضبط المخالفات المروريه وفك الاعاقات والاختناقات بمدخل ومخرج ميدان المؤسسه أوقات الذروة اسفرت الحمله عن ضبط 242 سيارة انتظار خاطئ وضبط 7 سيارات تسير عكس الاتجاه و56 سيارة بدون رخصة قيادة لقائدها و34 سيارة بدون رخصة تسيير وسحب 100 دراجة بدون ترخيص ولوحات معدنية وبلغت جلمة المبالغ المحصلة 37 الف جنيه.

وأشرف على الحملة اللواء محمد درويش مدير الادارة العامة لمرور القليوبية وشاركت فيها مباحث القليوبية لضبط السائقين المخالفين على الطريق الزراعى السريع والإعاقات التى تؤدى على إلى الاختناقات المرورية على الطريق الزراعى واستهدفت الحمله الطريق من شبرا الخيمة حتى مدينة بنها وأسفرت عن ضبط 242 سيارة انتظار خاطئ وضبط 7 سيارات تسير عكس الاتجاه و56 سيارة بدون رخصة قياده لقائدها و34 سيارة بدون رخصة تسيير وسحب 100 دراجة بدون ترخيص ولوحات معدنية وبلغت حلمة المبالغ المحصلة 37 ألف جنيه.

وتم التعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملات فحص عوادم السيارات بالتعاون والمركز الفنى لعادم السيارات بشبرا الخيمة التابع لجهاز شئون البيئة وذلك لضبط السيارات التى ينبعث منها أدخنة كثيفه بالمدن والطرق السريعة بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994م وأسفرت عن فحص 105 سيارات منهم 20 سيارة غير مطابقة.

وقال مدير الأمن اللواء مجدى عبد العال إن المديرية تولى جهودها للقضاء على مصادر التلوث الهوائى والحد من آثاره السلبية لما فى ذلك من مردود إيجابى لدى المواطنين تجاه التواجد الأمنى المستمر وردع المخالفين.