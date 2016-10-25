حضور الناشطة ماهينور المصرى جلسة محاكمة متهمى "اغتيال النائب العام"

حضرت الناشطة السياسية ماهينور المصرى، جلسة محكمة جنايات جنوب القاهرة دائرة الإرهاب ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الثلاثاء، لمحاكمة 67 متهمًا، بالتورط فى اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بينهم 51 محبوسين.

فيما انتهت المحكمة من سماع شهود الإثبات، وفتحت الباب لطلبات الدفاع ، حيث طالب دفاع المتهم جمال خيرى محمود الحصول على شهادة من جهة عمل المتهم تفيد أنه تم تعيينه بها لكونه كفيف، بينما طلب دفاع متهم أخر تمكين موكله من حضور امتحانات نصف العام .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

كشفت التحقيقات، أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابى المسمى بـ"أنصار بيت المقدس"، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع فى قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية.