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الجيش الحر ينصب “كمين” لقوات النظام السوري في حلب

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الجيش الحر ينصب “كمين” لقوات النظام السوري في حلب الجيش الحر ينصب “كمين” لقوات النظام السوري في حلب

ارشيفية

قتل وجرح العشرات من عناصر قوات النظام السوري، بكمين نصبه مقاتلو الجيش الحر في حي صلاح الدين بالقسم الشرقي المحاصر من مدينة حلب، اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت مصادر عن قيادي في المعارضة المسلحة، في وقت ألغت الأمم المتحدة خططا لإجلاء مصابين من المدينة.

وقال القيادي في تجمع “فاستقم” التابع لغرفة عمليات “فتح حلب” إن مقاتلي الجيش الحر استدرجوا مجموعات لقوات النظام، إلى مبنى ونصبوا لهم كميناً، ليقوموا بتفجيره عقب ذلك، مما أسفر عن إصابة ومقتل العشرات من القوات النظامية، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وتحاول القوات النظامية مدعومة بميليشيات إيرانية التقدم في أحياء حلب الشرقية خلال الأيام الماضية، دون أن أي جدوى حسبما ذكرت مصادرنا.

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