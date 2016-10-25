مصر تبحث مع العراق والأردن تطوير مستوى خدمات خط «نويبع – العقبة» الملاحي

عقد وزراء النقل في مصر والأردن والعراق، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ثلاثيًا على هامش اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب.

وتضمن الاجتماع، مقترحات الدول الثلاث لتطوير خدمات نقل الركاب والبضائع على سفن وعبارات شركة الجسر العربي العاملة بين نويبع والعقبة.

وبحث الاجتماع، كيفية التغلب على الصعوبات الحالية الناتجة عن الأوضاع في المنطقة العربية وانعكاساتها على مستويات التشغيل وموارد المشروع .

وأوضح الدكتور جلال سعيد، وزير النقل – وفقًا للبيان الصادر اليوم – أنه تم الاتفاق على مقترحات لتنويع أنشطة الشركة، والدخول في أسواق جديدة ومنها:” نقل الركاب بين سواحل المغرب وأسبانيا”، لاستغلال الأسطول الحالي بشكلٍ أفضل لحين عودة حجم حركة عبور الركاب والبضائع إلى مستوياتها الطبيعية .

وأضاف أن تم الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس اإدارة الشركة والدفع بدماء جديدة من الدول الثلاث .