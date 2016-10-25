التهرب الضريبى بالسويس يضبط مقاولين متهربين من سداد 200 مليون جنيه

حررت حملة موسعة لمباحث التهرب الضريبى بالسويس محاضر لمقاولين متهربين من سداد 200 مليون جنيه ضرائب، كما تم ضبط 21 سيارة ملاكى متهربة جمركيا دون سداد الرسوم.

كان اللواء يسرى خليفة مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أصدر توجهاته إلى اللواء سيد عزب وكيل الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بتنفيذ حملة موسعة فى محافظة السويس لضبط المتهربين من الضرائب.

وبتنفيذ حملة أمنية بالسويس بقيادة العميد طارق قناوى مدير مباحث منطقة القناة وسيناء والرائد محمد صابر رئيس مباحث التهرب الضريبى بالسويس تم ضبط مقاولين بالمحافظة يتعاملون مع شركات متهربين من سداد 200 مليون جنية مستحقة للضرائب وتم تحرير محاضر لهم.

كما نجحت الحملة فى ضبط 21 سيارة ملاكى متهربة جمركيا وتسير داخل شوارع المحافظة وبالكمائن الأمنية بمداخل ومخارج المحافظة والتى تم توقيفها وتحرير محاضر لأصحابها.