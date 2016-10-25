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بث مباشر ..مؤتمر الشباب بشرم الشيخ

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بث مباشر ..مؤتمر الشباب بشرم الشيخ بث مباشر ..مؤتمر الشباب بشرم الشيخ

>تصوير حسين طلال

يقدم " اليوم السابع" بثا مباشرا لفاعليات مؤتمر الشباب الذى انطلق بشرم الشيخ صباح اليوم بووصل الرئيس، إلى مقر انعقاد المؤتمر الوطنى للشباب فى شرم الشيخ، والذى يأتى يرفع شعار "ابدع.. انطلق" فى ختام عام الشباب المصرى، والذى يستمر لمدة ثلاثة أيام بمدينة شرم الشيخ.

ويعد المؤتمر قناة اتصال بين والشباب من جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن مشاركة شباب الجامعات والقوى السياسية والإعلاميين والأحزاب وشباب الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

كما أن المؤتمر يعتبر ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة مع مجموعة من الشباب المصرى الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه من خلال الرؤية والتخطيط والحوار البناء.

 


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مصر 365

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