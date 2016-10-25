قاضى اغتيال النائب العام لـ"حرس المحكمة":" قعد زينب مع جوزها "

شهدت جلسة سماع محكمة جنايات جنوب القاهرة دائرة الإرهاب والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الثلاثاء، شهادة ضباط الأمن الوطنى بمحاكمة 67 متهمًا، بالتورط فى اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بينهم 51 محبوسين، حالة من الهرج داخل القفص وعقب إستفسار القاضى عن السبب تبين أن هناك متهمة وزوجها من بين متهمى القضية يطلبان الجلوس فى قفص واحد أثناء الجلسة، فأمر القاضى حرس المحكمة بجلوس المتهمين فى قفص واحد، قائلا لحرس المحكمة " قعد زينب مع جوزها ".

واستمعت المحكمة لشهادة عدد من ضابط الأمن الوطنى وهم حسين سمير حسين وشهاب محمد مرتضى، حيث تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابى المسمى بـ"أنصار بيت المقدس"، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع فى قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.