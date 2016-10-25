السيسي يغادر قاعة المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي قاعة المؤتمر الوطنى الأول للشباب، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، بعدما أعطى إشارة البدء فى انطلاق المؤتمر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل إلى مقر انعقاد المؤتمر الوطنى للشباب فى شرم الشيخ، والذى يأتى تحت شعار "ابدع.. انطلق" فى ختام عام الشباب المصرى، والذى يستمر لمدة ثلاثة أيام بمدينة شرم الشيخ.

ويعد المؤتمر قناة اتصال بين الحكومة والشباب من جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن مشاركة شباب الجامعات والقوى السياسية والإعلاميين والأحزاب وشباب الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

كما أن المؤتمر يعتبر ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة مع مجموعة من الشباب المصرى الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه من خلال الرؤية والتخطيط والحوار البناء.