الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينيًا من الضفة الغربية.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، فى بيان له، نقلته- وكالة الأنباء الفلسطينية وفا- أن 5 فلسطينيين جرى اعتقالهم من القدس، و3 من بيت لحم، إضافة إلى 2 من جنين، وأخر من رام الله والبيرة.

من ناحية أخرى، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المزارعين فى قرية دير الحطب شرق نابلس، من دخول أراضيهم.

وأفاد مسئول ملف الاستيطان فى شمال الضفة “غسان دغلس” بأن قوات الاحتلال منعت المزارعين من دخول أراضيهم لقطف الزيتون، واشترطت إخضاعهم للتفتيش، مضيفًا “أن المزارعين احتجوا على هذه الإجراءات، وغادروا المكان دون أن يتمكنوا من دخول أراضيهم”.

وفى الخليل، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام، أثناء تفتيشها منزلا لأسير فلسطيني.

وقالت مصادر أمنية ومحلية “إن دوريات قوات الاحتلال داهمت حى الجلدة بمدينة الخليل، واقتحمت منزل الأسير جاد سلطان التميمي، 28 عامًا، وفتشته، وأطلقت فى محيطه قنابل الصوت، والغاز السام، ما تسبب بإصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، تم معالجتهم على الفور ميدانيا”.

كما داهمت تلك القوات عدة أحياء فى مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالى جورة بحلص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق فى بطاقات الفلسطينيين، ما تسبب فى إعاقة مرورهم.