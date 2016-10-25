مشروبات طبيعية من الكركم والحبهان والجنزبيل لحمايتك من برد الشتاء

مع قدوم فصل الشتاء تزداد حالات البرد والأنفلونزا كما تزداد فرص الإصابة بالحساسية، ولمنع نزلات البرد والأنفلونزا وبمشروبات طبيعية وبدون تناول الأدوية، يقدم الدكتور خالد مصيلحى أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية بعض المشروبات الطبيعية غير التقليدية الساخنة التى تقيك من الأنفلونزا ونزلات البرد.

وقال الدكتور خالد مصيلحى إن هذه المشروبات غير التقليدية لفصل الشتاء ولها طعم مختلف عن المشروبات العادية التى تعودنا عليها.

أولا: المشروب الأول يعتمد تحضيره بكوب من اللبن الكامل الدسم أو الخالى الدسم، ويضاف إليه ملعقة صغيرة من الكركم، وملعقة صغيرة من الجنزبيل وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند لإعطاء نكهة مميزة ويترك الخليط يغلى على نار هادئة لمدة 3 دقائق، ويحلى بعسل النحل، وترجع فوائد هذا الخليط إلى قدرة الكركم فى تنظيف الكبد من السموم، وتنشيطه، كما أن الكركم والجنزبيل يعملان كمضاد للالتهابات ومسكن للآلام الروماتيزمية التى تنتشر مع برودة الطقس، وكلاهما ينشطان الجهاز الهضمى وعمليات الامتصاص والأيض والحرق ويخفضان نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية فى الدم، كما أن الكركم مضاد للأكسدة قوى ويقى من تلف الخلايا كما أنه يحمى الجسم من نمو الخلايا السرطانية.

القرنفل يمكن طحنة مع عيدان القرفة

ثانيا: المشروب الثانى لعلاج قصور الدورة الدموية فى الأطراف التى تنشأ من برودة وتيبس أصابع اليد، والقدم فى برد الشتاء القارس، موضحا أنه يمكن طحن 5 بذور حبهان مع 5 براعم قرنفل، وعود قرفة معا فى المطحنة، ويضاف هذا الخليط لكوب من اللبن، ومعه القليل من شرائح الجنزبيل الطازج، ويتم غليهم على نار هادئة لمدة 3 دقائق، وبعد غليه يصب هذا الخليط على كيس شاى أخضر، ويحلى بعسل النحل.

الحبهان ضرورى فى الشتاء لمنع الإصابة بنزلات البرد والبلغم

وقال الدكتور خالد مصيلحى تكمن قوة هذا الخليط فى تنشيط الدورة الدموية لوجود القرفة، والجنزبيل، وقدرته الهائلة لتطهير الحلق من الميكروبات لوجود مواد فينولية مضادة للميكروبات فى القرنفل، كما أن هذا الخليط يساعد على حرق الدهون خاصة لو تم استخدام لبن خالى الدسم فهو مشروب مثالى لراغبى إنقاص الوزن، كما أن الجنزبيل يقوى المناعة، ويحمى من نزلات البرد ويطرد البلغم من الجهاز التنفسى، ويعالج الشعور بالغثيان والدوخة.

وأشار إلى أن الشاى الأخضر مضاد للأكسدة قوى ووجود الحبهان يطرد الغازات ومضاد للتقلصات والمغص.

وأكد أن هذه المشروبات طعمها ومكوناتها غير تقليدية، ومناسبة جدا لفصل الشتاء بحيث لا يزيد تناول هذه المشروبات عن مرتين يوميا محذرا من استخدام الكركم والجنزبيل والقرفة للسيدات الحوامل.