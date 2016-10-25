بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة 67 متهمًا باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، حسبما أفاد مراسلنا.
> وكانت نيابة أمن الدولة العُليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات” استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات – في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة – عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب، وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة”.
بدء محاكمة 67 متهمًا باغتيال النائب العام الراحل هشام بركات
بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة 67 متهمًا باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، حسبما أفاد مراسلنا.