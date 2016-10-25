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براءة شاب من اتهامه بهتك عرض طفل في منطقة الأميرية

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براءة شاب من اتهامه بهتك عرض طفل في منطقة الأميرية براءة شاب من اتهامه بهتك عرض طفل في منطقة الأميرية

تعبيرية

قضت الدائرة 18 جنوب القاهرة، المنعقدة بزينهم، اليوم الثلاثاء، ببراءة شاب من تهمة هتك عرض طفل والتعدي عليه جنسيًا، حسبما أفاد مراسلنا.

بأت الواقعة حين تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية، بلاغًا من والد الطفل “أنطونيو صبري” يتهم فيه “ريمون سمير” بهتك عرض نجله والتعدي عليه جنسيًا، بأن استدرجه أثناء ركوبه المراجيح، وقام بتعريته واغتصابه.

وأقر المتهم – بحسب التحقيقات – بأن قام بهتك عرض الطفل، فيما كشف تقرير الطب الشرعي – عقب إحالة القضية إلى المحاكمة العاجلة – أن الطفل سليم، ولم يتعرض لأي اعتداء جنسي.

ودفع محمد غنيم، محامي المتهم، بعدم وجود شهود في الواقعة، فضلًأ عن عدم وجود دليل على الاعتداء، مشيرًا إلى تقصير النيابة العامة في التحقيق.

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