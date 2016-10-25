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«كوبر» يعلن موعد وصول المحترفين لمعسكر المنتخب

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«كوبر» يعلن موعد وصول المحترفين لمعسكر المنتخب «كوبر» يعلن موعد وصول المحترفين لمعسكر المنتخب

كوبر المدير الفني لمنتحب

حدد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، موعد وصول اللاعبين المحترفين للانضمام لمعسكر الوطني الذي ينطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وحدد الخواجة الأرجنتيني يومي 7 و 8 من شهر نوفمبر المقبل، موعدًا لوصول المحترفين الذي أعلن عنهم الخواجة الأرجنتيني.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غانا يوم 13 من شهر نوفمبر المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018.

وضمت قائمة المحترفين محمد عبد الشافي لاعب أهلي جدة السعودي، وأحمد المحمدي لاعب هال سيتي الإنجليزي، ومحمد النني لاعب الآرسنال الإنجليزي، ومحمد صلاح لاعب روما الإيطالي، وعمر جابر لاعب بازل السويسري، ومحمود عبد المنعم (كهربا) لاعب إتحاد جدة السعودي، ومحمود حسن (تريزيجيه) لاعب موسكرون البلجيكي، وأحمد حسن (كوكا) لاعب سبورتينج براجا البرتغالي، ورمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، وعمرو وردة لاعب بانايتوليكوس أجريند اليوناني.

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