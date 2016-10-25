هندسة أسيوط تحصد جائزة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية لأفضل مشروع تخرج فى يوم المهندس المدني

أعلنت نقابة المهندسين الرئيسية بالقاهرة عن فوز مشروع تخرج مقدم من طلاب كلية الهندسة بجامعة أسيوط بعنوان " تصميم رصيف نهرى لأحد المنتجعات السياحية على نهر النيل بالبر الشرقي للنيل بمحافظة أسيوط" بجائزة المركز الأول كأفضل مشروع تخرج على مستوى الجامعات المصرية والذي قام بتنفيذه الطالبان احمد يحيى عثمان والطالب إسلام عبد الجابر بقسم الهندسة المدنية وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة والدكتور جمال أبوزيد القائم بأعمال عميد الكلية وبإشراف الدكتور محمد عبد السلام عاشور استاذ المنشآت المائية وهندسة الري بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة والدكتور طواب إدريس على المدرس بالقسم والدكتور طارق سيد أبوزيد المدرس المساعد بالقسم .

جاء ذلك خلال احتفالية النقابة بيوم المهندس المدني بمقرها بالقاهرة وذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد عبد العاطى وزير الري والموارد المائية والأستاذ الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق العمرانية وتضمنت الاحتفالية تكريم الطلاب وتسليمهما درع التفوق الخاص بالمسابقة .

وصرح الدكتور عبد السلام عاشور المشرف الرئيسي على المشروع أن فكرة المشروع ارتكزت على تعظيم الاستفادة من مجرى النهر بالشكل الأمثل فى تنمية محافظات صعيد مصر وحل مشاكل النقل التي تزدحم بها الطرق البرية والسكك الحديدية وبتكلفة أقل كثيراً وبدون أية آثار ضارة مع إضفاء اللمسة الجمالية المفتقدة لمعظم شواطئ نهر النيل بصعيد مصر .

وأوضح أن فريق العمل استخدم التقنيات الحديثة فى تصميم مختلف العناصر الإنشائية المكونة للرصيف مع استخدام المواد الحديثة والأساليب المبتكرة فى عملية التنفيذ سواء عمليات التعويم ودق الخوازق الرأسية والمائلة وتنفيذ الأجزاء المدفونة من العناصر الإنشائية الحاملة لبلاطة الرصيف بما يضمن أقصى درجات الأمان والاتزان عند الاستخدام تحت مختلف ظروف التشغيل ومختلف مناسيب المياه فى النهر على مدار العام مضيفاً أن المشروع قد حاز على إعجاب واستحسان لجنة التحكيم بالمسابقة وذلك لسلامة الفكرة وجدوى المشروع بالإضافة لسلامة التصميم وأسلوب التنفيذ.