الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد المؤتمر الوطنى للشباب بشرم الشيخ

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر انعقاد المؤتمر الوطنى للشباب فى شرم الشيخ، والذى يأتى يرفع شعار "ابدع.. انطلق" فى ختام عام الشباب المصرى، والذى يستمر لمدة ثلاثة أيام بمدينة شرم الشيخ.

ويعد المؤتمر قناة اتصال بين الحكومة والشباب من جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن مشاركة شباب الجامعات والقوى السياسية والإعلاميين والأحزاب وشباب الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

كما أن المؤتمر يعتبر ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة مع مجموعة من الشباب المصرى الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه من خلال الرؤية والتخطيط والحوار البناء.