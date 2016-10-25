«محلب» و«الجنزوري» يصلان مقر «المؤتمر الوطني للشباب» بشرم الشيخ

وصل المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات القومية، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، إلى القاعة الرئيسية بمقر المؤتمر الوطني للشباب المنعقد فى مدينة شرم الشيخ على مدار 3 أيام، وذلك تحت شعار “أبدع.. انطلق”.

وينطلق المؤتمر بعد قليل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بواقع 20 جلسة، و يعتبر هذا المؤتمر وسيلة اتصال فعالة بين الحكومة و الشباب من جميع أنحاء الجمهورية، حيث يعبر هؤلاء الشباب عن الجامعات المصرية باختلافها و القوي السياسية و شباب الدفعة الأولي من البرنامج الرئاسي لإعادة تأهيل الشباب للقيادة.

ويعد هذا المؤتمر، ملتقي للحوار المباشر بين مؤسسات الدولة، و مجموعة من الشباب المصري الواعد، الذي يريد مستقبل أفضل لبلاده، و ذلك من خلال الرؤية و التخطيط و الحوار البناء.