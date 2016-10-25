انطلاق فعاليات «المؤتمر الوطني للشباب» بحضور الرئيس السيسي

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ لتدشين المؤتمر الوطني الأول للشباب المنعقد فى مدينة شرم الشيخ على مدار 3 أيام، وذلك تحت شعار “أبدع.. انطلق”.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بواقع 20 جلسة، ويعتبر هذا المؤتمر وسيلة اتصال فعالة بين الحكومة، والشباب من جميع أنحاء الجمهورية، حيث يعبر هؤلاء الشباب عن الجامعات المصرية باختلافها، والقوي السياسية وشباب الدفعة الأولي من البرنامج الرئاسي لإعادة تأهيل الشباب للقيادة.

ويعد هذا المؤتمر، ملتقي للحوار المباشر بين مؤسسات الدولة، و مجموعة من الشباب المصري الواعد، الذي يريد مستقبل أفضل لبلاده، و ذلك من خلال الرؤية و التخطيط و الحوار البناء.