أخبار عاجلة

الأخبار - تجدد الإشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان -
الأخبار - وزير الخارجية الإيطالي : لا نرغب في عزل روسيا عن المشهد السياسي الدولي -
الأخبار - وزير الخارجية الأمريكي : يجب على روسيا إنهاء تحالفها مع الأسد وإيران وحزب الله -
الأخبار - تواصل الإنتخابات التكميلية على مقعد أبو كبير بالشرقية -
الأخبار - قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد -
الأخبار - قرار جمهوري بتشكيل المجالس والهيئات الإعلامية والصحفية -
الأخبار - اللواء د / أسامة راضي : الشعب المصري موافق على قرار رئيس الوزراء من أجل حماية الوطن -
اعتدى عليها زوجها فألقت نفسها من الطابق الخامس للهرب منه بطنطا -
بالصور.. محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا -
الأخبار - إسماعيل أمام البرلمان : مصر تواجه هجمة شرسة تستهدف النيل من أمنها وإستقرارها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

عمار النعيمي يحضر جلسة »الميلس« الحوارية

Google+ Print
عمار النعيمي يحضر جلسة »الميلس« الحوارية عمار النعيمي يحضر جلسة »الميلس« الحوارية

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، الجلسة الحوارية الثالثة من «الميلس»، تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في عجمان، في فندق فيرمونت.

حضر الجلسة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، المديرة العامة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، والمهندس سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، ورؤساء ومديرو الدوائر الحكومية أعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس ومديرو الدوائر الحكومية في الإمارة.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن حكومة عجمان تحرص على تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، لإيمانها بالدور الكبير الذي يؤديه القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية الشاملة، باعتباره شريكاً استراتيجياً لها في تنفيذ خطتها الاستراتيجية ورؤية عجمان 2021.

واستعرض الشيخ راشد بن حميد النعيمي تجربة حكومة عجمان مع القطاع الخاص، المتمثلة بشركة عجمان للصرف الصحي التي تم إنشاؤها في عام 2004، بالشراكة مع شركات عالمية تم الاستفادة منها من الناحية المادية والتقنية، مشيراً إلى أن الصرف الصحي تغطي اليوم 60% من مساكن ومنشئات إمارة عجمان، وبحلول عام 2020 ستغطى هذه الشبكة الإمارة بنسبة 100%.

وقالت مريم علي المعمري، مديرة مشروع «الميلس» في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في عجمان، إن عناوين جلسات «الميلس» تم اختيارها بدقة بما يخدم رؤية عجمان وخططها الإستراتيجية، مشيرةً إلى أن المشروع يستمر حتى نهاية العام الحالي، وستتم من خلاله مناقشة عدد من القضايا المحلية والإقليمية والعالمية التي سيشارك في جلساته القادة وأصحاب القرار، بهدف الخروج بتوصيات من شأنها تطوير العمل الحكومي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل