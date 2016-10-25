عمار النعيمي يحضر جلسة »الميلس« الحوارية

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، الجلسة الحوارية الثالثة من «الميلس»، تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في عجمان، في فندق فيرمونت.

حضر الجلسة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، المديرة العامة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، والمهندس سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، ورؤساء ومديرو الدوائر الحكومية أعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس ومديرو الدوائر الحكومية في الإمارة.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن حكومة عجمان تحرص على تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، لإيمانها بالدور الكبير الذي يؤديه القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية الشاملة، باعتباره شريكاً استراتيجياً لها في تنفيذ خطتها الاستراتيجية ورؤية عجمان 2021.

واستعرض الشيخ راشد بن حميد النعيمي تجربة حكومة عجمان مع القطاع الخاص، المتمثلة بشركة عجمان للصرف الصحي التي تم إنشاؤها في عام 2004، بالشراكة مع شركات عالمية تم الاستفادة منها من الناحية المادية والتقنية، مشيراً إلى أن شبكة الصرف الصحي تغطي اليوم 60% من مساكن ومنشئات إمارة عجمان، وبحلول عام 2020 ستغطى هذه الشبكة الإمارة بنسبة 100%.

وقالت مريم علي المعمري، مديرة مشروع «الميلس» في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في عجمان، إن عناوين جلسات «الميلس» تم اختيارها بدقة بما يخدم رؤية عجمان وخططها الإستراتيجية، مشيرةً إلى أن المشروع يستمر حتى نهاية العام الحالي، وستتم من خلاله مناقشة عدد من القضايا المحلية والإقليمية والعالمية التي سيشارك في جلساته القادة وأصحاب القرار، بهدف الخروج بتوصيات من شأنها تطوير العمل الحكومي.