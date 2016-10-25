ضبط سباك حاول سرقة خزينة كنيسة بالمنصورة وهروب شريكه

تمكنت القوة المكلفة بحراسة كنيسة اسطافنيوس بمقابر الأقباط بشارع سكة سندوب بمدينة المنصورة من إلقاء القبض على سباك حاول سرقة خزينة الكنيسة وهروب شريكه.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من الكاهن القمص فيليب جورج راعى كنيسة اسطافنيوس بمقابر الأقباط بشارع سكة سندوب التابعة لقسم أول المنصورة، لاحظ أن الباب الخارجى للكنيسة مفتوح أثناء تواجده فى ساعة متأخرة من الليل، وتم إبلاغ المقدم أحمد الجميلى رئيس مباحث قسم أول المنصورة، وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ .

وتمكنت القوة المكلفة بحراسة الكنيسة من أفراد وأمناء الشرطة بالاشتراك مع الملازم حمدى المغازى معاون المباحث، من ضبط "نادر ص ال" 33 سنة قبطى، ويعمل سباك صحى ومقيم منطقة أبو النيل بشارع الجلاء، ومعه شخص آخر (هارب) أثناء محاولتهم سرقة خزينة الكنيسة وانتهاك حرمة دور العبادة، وتم تحرير المحضر رقم 12461 إدارى قسم أول المنصورة، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .