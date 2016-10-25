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تموين الإسكندرية تصادر 700 كيلو سكر لنقص الأوزان وصلصة منتهية الصلاحية

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تموين الإسكندرية تصادر 700 كيلو سكر لنقص الأوزان وصلصة منتهية الصلاحية تموين الإسكندرية تصادر 700 كيلو سكر لنقص الأوزان وصلصة منتهية الصلاحية

>الإسكندرية - هناء أبو العز

قام ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية، بحملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط في القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وأسفرت الحملة، عن ضبط "م. م" 35 سنة صاحب محل بقالة لحيازته وعرضه للبيع 34 عبوة معجون طماطم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى و" ا.ع" 39 سنة صاحب مخزن مواد غذائية لحيازته "192" عبوة عصير مجهولة المصدر.

فيما قام ضباط الإدارة، بحملة بالاشتراك مع مفتشي مديرية التموين بالمرورعلي المطاحن بمنطقة حى وسط، حيث تم تحرير18محضر سحب عينة "دقيق بلدي و قمح معد للطحن ردة ناعمة .

كما وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية مفادها قيام "ع .ع " 26 سنة المدير المسئول عن مصنع تعبئة السكر مقيم دائرة ثان المنتزه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الغش التجارى و إدارة مصنع بدون ترخيص لتعبئة السكر داخل عبوات مدون عليها عنوان وهمى لتضليل الجهات الرقابية والتلاعب فى أوزان العبوات، حيث تم ستهداف المصنع ومصادرة" 475 " جوال سكر معد للتعبئة و 35 باكت سكر بإجمالى وزن 700 كجم مدون عليها بيانات تجارية وهمية وناقصة الوزن عن المدون عليها.

 


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مصر 365

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