الجيش التركي يستهدف87 موقعًا لـ«داعش» و«ب ي د» شمالي سوريا

استهدف الجيش التركي 87 موقعًا لتنظيمي “داعش” و”ب ي د/ بي كا كا” الإرهابيين شمالي سوريا، في إطار عملية درع الفرات.

وأفادت مصادر عسكرية تركية، اليوم الثلاثاء، أن عملية درع الفرات في يومها الـ 63، شهدت أمس الاثنين استهداف الجيش لـ 72 موقعًا لداعش، و15 تابعة لـ”ب ي د/ بي كا كا” شمالي سوريا، بحسب وكالة الأناضول.

وأشارت المصادر إلى استمرار أنشطة مراقبة، وتحديد الأهداف، وتعزيز التدابير الدفاعية، وتدمير الأهداف المحتملة، في المناطق التي سيطرت عليها المعارضة بمدينة مارع ومحيطها في محافظة حلب.

ولفتت إلى أن المعارضة السورية تمكنت من السيطرة على 159 منطقة مأهولة بالسكان (مدينة، بلدة، قرية)، واقعة على مساحة تقارب ألف و280 كيلومترا مربعا شمالي سوريا من أيدي “داعش” منذ انطلاق العملية في 24 أغسطس الماضي.

وأكدت مقتل 5 عناصر من قوات الجيش السوري الحر وإصابة 28 آخرين بجروح خلال اشتباكات مع “داعش” شمالي حلب.

في حين نفذت مقاتلات التحالف 4 غارات جوية ضد مواقع “داعش” في قريتي “الطويس” و”حزوان” شمالي حلب، قضت فيها على 4 إرهابيين، ودمّرت عربتين، وقاذفة هاون.

ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس واعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة “داعش”.