تراجع أسعار النفط عقب أنباء عن إعادة تشغيل حقل «بزارد» البريطاني

تراجعت أسعار النفط، ونزل الخام الأمريكي – لفترة وجيزة – عن 50 دولارًا للبرميل.

جاء ذلك بفعل أنباء إعادة التشغيل الوشيكة لحقل بزارد البريطاني، ورغبة العراق في إعفائه من تخفيضات إنتاج “أوبك”.

وذكر مصدر بقطاع النفط، أن “بزارد” الواقع في بحر الشمال، ويضخ حوالي 180 ألف برميل يوميًا سيعاود العمل اليوم الثلاثاء أو غدًا الأربعاء.

وأفاد وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي، بأن ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” يريد إعفاءه من قيود الإنتاج لحاجته إلى الأموال في حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وتحدد سعر التسوية لخام القياس العالمي برنت بانخفاض 32 سنتًا، وبما يعادل 0.6 % عند 51.46 دولار للبرميل، وكان أدنى سعر خلال الجلسة 50.50 دولار.

وهبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 33 سنتًا أو 0.7 % ليغلق عند 50.52 دولار.

ونزل الخام الأمريكي عن 50 دولارًا – للمرة الأولى منذ 18 أكتوبرالأول – ليسجل 49.62 دولار مع قيام بعض المتعاملين بالبيع لجني الأرباح من صعود النفط أكثر من 5 دولارات للبرميل أو حوالي 13 % على مدى الشهر الأخير.

رويترز