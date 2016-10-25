وزير الإسكان يلتقي أعضاء البرلمان عن المدن الجديدة لبحث آليات الرقابة الشعبية عليها

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعاً مع أعضاء مجلس النواب عن المدن الجديدة، وذلك لبحث آليات الرقابة الشعبية على المدن الجديدة، وتفعيل أداء مجالس أمناء هذه المدن.

وصرح وزير الإسكان بأن الاجتماع شهد آراء بناءة، من مختلف النواب الحاضرين، تصب فى مصلحة المدن الجديدة، وسكانها، وقدم بعض النواب اقتراحات مكتوبة لتعديل قرارات تشكيل مجالس أمناء المدن بما يعمل على تفعيل أدائها، ويوسع من صلاحياتها فى المتابعة، والرقابة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الاجتماع شهد اتفاقاً من الجميع على بقاء المدن الجديدة تابعة لوزارة الإسكان، وعدم نقل تبعيتها للمحليات، نظراً للطفرة التى تشهدها هذه المدن حالياً، مع ضرورة تفعيل أداء مجالس أمناء هذه المدن، وانتخاب أعضائها، وأن يكونوا ممثلين لجميع قاطنى المدينة، وأن تكون لهم صلاحيات محددة فى قرار التشكيل فى المتابعة والرقابة، مشيراً إلى أنه ستتم دراسة جميع الآراء المطروحة، وآليات انتخاب مجالس أمناء المدن الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان أن الوزارة وأعضاء البرلمان لديهم هدف واحد، هو الارتقاء بمستوى المدن الجديدة، وتقديم أفضل الخدمات بها، ولذا هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن بالتعاون مع ممثلى مدنهم البرلمانيين لتحقيق هذا الهدف، ومن ثم سيتم تحديد لقاءات لنواب كل مدينة مع رؤساء أجهزة المدن، لعرض خططهم الاستثمارية، وما يتم من أعمال التنمية بكل مدينة.