بالصور.. وصول 10 وزراء إلى شرم الشيخ للمشاركة في المؤتمر الوطني للشباب

حضر العديد من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، منذ قليل، إلى مقر مركز المؤتمرات بشرم الشيخ، الذى يشهد اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب.

وكان أبرز الحضور، بحسب مراسل “أونا”، وزير الخارجية سامح شكري، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة المهندس محمد شاكر، وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار، وزير التعليم الهلالي الشربيى، وزير التعليم العالي أشرف الشيحي، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، وحلمى النمنم وزير الثقافة، وزير التضامن غادة والي، وزيرة الاستثمار داليا خورشيد.

كما حرص شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، على حضور انطلاق المؤتمر الوطني الأول للشباب.

وينطلق المؤتمر اليوم، و يستمر لمدة ثلاثة أيام بواقع 20 جلسة، و يعتبر هذا المؤتمر وسيلة اتصال فعالة بين الحكومة و الشباب من جميع أنحاء الجمهورية، حيث يعبر هؤلاء الشباب عن الجامعات المصرية باختلافها و القوي السياسية و شباب الدفعة الأولي من البرنامج الرئاسي لإعادة تأهيل الشباب للقيادة.

ويعد هذا المؤتمر، ملتقي للحوار المباشر بين مؤسسات الدولة، و مجموعة من الشباب المصري الواعد، الذي يريد مستقبل أفضل لبلاده، و ذلك من خلال الرؤية و التخطيط و الحوار البناء.