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ميناء الإسكندرية: لا تأثير للأمطار والأحوال الجوية على حركة الملاحة

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ميناء الإسكندرية: لا تأثير للأمطار والأحوال الجوية على حركة الملاحة ميناء الإسكندرية: لا تأثير للأمطار والأحوال الجوية على حركة الملاحة

>الإسكندرية – أسماء على بدر

أكد رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، أن التغيير المفاجىء للأحوال الجوية والأمطار التى وقعت مساء أمس و اليوم الثلاثاء،  لم يؤثر على حركة الملاحة والبوغاز بميناء الإسكندرية.

 

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن حركة تداول البضائع والحاويات على ارصفة الميناء تتم بشكل طبيعى صباح اليوم، مشيراً إلى حركة دخول وخروج السفن إلى ميناءى الإسكندرية والدخيلة تعمل بكامل قوتها.

 

يذكر أن ميناء الإسكندرية استقبل باخرة سياحية من مالطا أمس تحمل 406 سائحاً وتنظيم برنامج بالتعاون مع هيئة ميناء الإسكندرية الهيئة والعامة لتنشيط السياحة بالمحافظة برنامجا حافلا لأفراد الفوج يتضمن استقبال بفرقة الفنون الشعبية ، وزيارة المعالم الأثرية والحضارية والأسواق التجارية بمدينة الإسكندرية.

 

 


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