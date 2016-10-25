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سوهاج تستقبل 8 سائحين أمريكيين لزيارة معبد أبيدوس بالبلينا

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سوهاج تستقبل 8 سائحين أمريكيين لزيارة معبد أبيدوس بالبلينا سوهاج تستقبل 8 سائحين أمريكيين لزيارة معبد أبيدوس بالبلينا

>سوهاج محمود مقبول

 

 

أستقبلت محافظة سوهاج 8 سائحين أمريكيين لزيارة معبد عرابة أبيدوس بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وتستمر زيارتهم لمدة يومين بعدها يغادروا لمحافظة المنيا لمشاهدة أثارها .

 

ومن جانبها قامت الأجهزة الأمنية بسوهاج بإتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة من أجل تأمين الفوج السياحى وذلك بالتنسيق مع شرطة السياحة والأثار .

 

وعلى جانب أخر كان في إستقبال الفوج السياحى الأمريكي عدلى أبوعقيل رئيس مجلس مركز ومدينة البلينا نائبا عن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ الأقليم .

 

يذكر أن محافظة سوهاج مطار سوهاج الدولى، الأحد الماضى، 29 سائحا ألمانيًا، وذلك للقيام بجولة سياحية بمدينة أخميم لزيارة تمثال ميرت أمون ثم  توجهوا للمبيت بفندق "هاوس أوف لايف" بمنطقة عرابة أبيدوس دائرة مركز البلينا، وقام الفوج  بزيارة المنطقة الأثرية بعرابة أبيدوس .

 

كما وصل إلى محافظة سوهاج الأحد الماضى أيضا ، 73 سائحًا من مختلف الجنسيات يستقلون 73 دراجة نارية، على الطريق الصحراوى "سوهاج - البحر الأحمر" طريق الجيش، قادمين من مدينة أسيوط ومتجهين لمدينة قنــا مروراً بالمحافظة وذلك بتنظيم من نادى روتارى الإسكندرية، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، ونادى السيارات والرحلات المصرية، تحت عنوان مبادرة "رالى تحدى عبور "، خلال الفترة من 20 إلى 29 أكتوبر الجارى، باستخدام الدراجات النارية، مروراً بمحافظة سوهاج بطريق الجيش.

 

 


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