أهالى قرية بدمياط يطالبون بتغيير خط مياه الشرب المصنوع من الاسبستوس

طالب أهالى قرية الرحامنة أكبر قرى مركز فارسكور بمحافظة دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بسرعة استبدال مسافة كيلو متر من الخط الرئيسى لمياة الشرب بالقرية مصنوعة من مادة الاسبستوس المحرمة دولية والتى تسبب السرطان إلى خط مواسير بلاستيكية.

وقال المهندس سعد صقر أحد الأهالى إن خط المياه الاسبستوس قديم ومتهالك ويساهم فى اختلاط مياه الشرب بمياه المجارى بسبب تسريب الوصلات.

وأكد صقر اجتمعنا عدة مرات مع مجدى حطب رئيس مركز ومدينة فارسكور والذى وعد بحل تلك المشكلة ولكن لم يقدم سوى وعود ، وهو نفس الحال للواء هشام درة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بدمياط ، الذى وعد بإدراج تغيير تلك المسافة فى خطة تغيير خطوط المياه ولم يتم تغييرها حتى الآن.

ويضيف السيد عبد الحليم أحد أهالى القرية :" مشروع الصرف الصحى متوقف منذ سنوات وهناك حوالى أكثر من 40% من منازل القرية لم يشملهم مشروع الصرف الصحى حيث أن المشروع يحتاج لمحطتى رفع قام الاهالى بتوفير قطعة أرض بالجهود الذاتية لبناء إحداهما بينما طالبنا الشركة بشراء قطعة الأرض الأخرى إسوة بباقى القرى التى قامت الشركة بشراء أراضى لإقامة المحطات عليها ولكن الشركة لم تأخذ الأمور بجدية حتى الآن.