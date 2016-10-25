أبحاث طبية: التمارين الرياضة تعمل على درء تراجع الذاكرة بين كبار السن

كشفت الأبحاث الطبية الحديثة النقاب عن أن ممارسة التمارين الرياضية الهوائية "أيروبكس" يمكن أن تصبح ذات فائدة لكبار السن ممن يعانون من مشاكل فى الذاكرة والتفكير.

وأوضح الباحثون أن التمارين الرياضية يمكن أن تكون ذات فائدة لكبار السن الذين يعانون من مشاكل فى الذاكرة والتفكير بالمقام الأول.. فقد توصل الباحثون بجامعة كولومبيا فى مدينة فانكوفر الكندية إلى أن الأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضة ولو بالقدر الضيئل نعموا بتحسن طفيف فيما يتعلق باختبارات مهارات التفكير مقارنة مع أولئك الذين لم يمارسوا الرياضة على الإطلاق.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذين مارسوا الرياضة، أظهرت الأبحاث تحسن فى مستويات ضغط الدم لديهم.

وحذرت الأبحاث من المستويات العالية من ضغط الدم المرتفع لدوره فى زيادة خطر الإصابة بضعف الإدراك الأوعية الدموية.

وقالت تيريزا ليو أمبروز المشرفة على تطوير الأبحاث "إن الدراسات أظهرت إمكانية مساعدة الرياضة فى الحد من خطر مشاكل الذاكرة، بين كبار السن، حيث تزداد هذه المشاكل كلما تقدم الإنسان فى العمر".