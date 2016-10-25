صور زوجات ” كمال الشناوي ” جميعهم من الوسط الفني و منهم الراقصة و الممثلة

شيماء مصطفى

الممثل و المخرج ” كمال الشناوي ” من مواليد 1921 لمحافظة السودان أسمه الحقيقي ” محمد كمال الشناوي ” لقب من خلال مشواره الفني ب ” دنجوان السينما المصرية ” ثم انتقل إلي مصر هو ووالدته و استقروا بمدينة المنصورة .

كان يدرس بجامعة حلوان كلية تربية فنية , كانت بداية مشواره قدم أفلام ( غني حرب – حمامه سلام – عدالة السماء ) , قام بإخراج فيلم ( تنابلة السلطان ) حيث كان أول و آخر فيلم قام بإخراجه , كان آخر فيلم قدمه عام 2006 .

صور زوجات الممثل ” كمال الشناوي ” :

تزوج أولاً من شقيقة ” شادية ” و هي ” عفاف شاكر ” علي الرغم من أن الكثير كان يعتقد بأن كمال الشناوي معجب بشادية نظراً لتلازمهم الشديد مع بعض و لكن تزوج من شقيقتها قامت بالتمثيل فترة قليلة ثم اعتزلت .

الزوجة الثانية هي الراقصة ” هاجر حمدي ” عرفت بنجمة الإغراء حيث تم زواجهما لمدة عامين فقط ثم انفصلوا بعد أن أنجب منها ابنهما ” محمد ” و اتجه إلي العمل بالإخراج مثل والده و قامت بعد ذلك بالزواج من 3 رجال آخرين .

ثم تزوج أخيراً من الممثلة ” ناهد شريف ” الذي اكتشفها المخرج ثم تزوجت منه و بعد انفصالهما تزوجت من ” كمال ” ثم انفصلوا و تزوجت من رجل آخر .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads